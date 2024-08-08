В этой стране построят самое высокое жилое здание в мире
В бразильском городе Балнеариу-Камбориу возведут самый высокий жилой небоскреб в мире. Проект строительства утвердили местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Dezeen.
Высота башни под названием Triumph Tower составит 544 м, на 72 м больше, чем самого высокого жилого здания Central Park Tower в Нью-Йорке. Реализацией проекта займется бразильский девелопер FG Empreendimentos, говорится в заметке.
Небоскреб возведут в районе Барра-Сул. Высота здания составит 100 этажей, оно займет участок площадью 150 тыс. "квадратов".
Подробности архитектурного облика башни пока не разглашаются, следует из публикации.
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