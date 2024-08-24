Экотеррор в Германии

Компания Tesla вырубила более 500 000 деревьев на окраине Берлина, чтобы освободить место для своего немецкого гигазавода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, это произошло в период с 2020 по 2023 год, когда автопроизводитель расширял свою производственную площадку.

Строительство немецкого завода Tesla началось ещё в 2020 году, а первый автомобиль сошёл с конвейера в 2021 году. Чтобы создать достаточно большую площадку для объекта, автопроизводителю пришлось вырубить тысячи деревьев, чтобы расчистить площадку и подготовить почву для строительства. За годы, прошедшие с начала строительства, эта практика продолжилась, что позволило расширить европейский завод Tesla.

По данным британского новостного агентства Guardian, Tesla вырубила деревья на 813 акрах леса в период с марта 2020 года по май 2023 года. По оценкам, это составляет потерю примерно 500 000 деревьев за трёхлетний период.

"В одном из самых засушливых регионов Германии уже слишком много окружающей среды было уничтожено. Необходимо предотвратить расширение и, следовательно, ещё большее уничтожение лесов и угрозу защищённой зоне питьевой воды", - сказала Каролина Држево из альянса кампании Turn Off Tesla's Tap, которая выступает против строительства гигазавода Tesla в Германии.

Эксперты предполагают, что такое количество деревьев может поглотить до 13 000 тонн CO2 из атмосферы, что эквивалентно среднегодовым выбросам CO2 около 2800 автомобилей.

Антуан Хальф, главный аналитик французской компании, которая специализируется на анализе и мониторинге окружающей среды и климата с помощью спутниковых данных и искусственного интеллекта Kayrros, сказал: "Завод Tesla в Германии привёл к значительной вырубке деревьев. Конечно, это следует рассматривать в перспективе, с учётом выгоды от замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили".

Министерство охраны окружающей среды земли Бранденбург одобрило планы по удвоению производственной мощности завода до 1 миллиона автомобилей в год. Это решение только усилило споры, поскольку на объекте были зарегистрированы десятки экологических инцидентов, включая утечки и разливы дизельного топлива, краски и алюминия.

Tesla, признавая факты этих инцидентов, утверждает, что никакого ущерба окружающей среде не было и что по необходимости были приняты корректирующие меры.

Расширение европейского завода Tesla было спорным вопросом в течение нескольких месяцев. Экологи неоднократно протестовали на объекте, включая сидячие забастовки в ключевых зонах леса, окружающего объект, и даже штурмовали завод в мае.

Глава компании Илон Маск назвал протестующих на месте "либо самыми тупыми экотеррористами на Земле, либо марионетками тех, у кого нет благих экологических целей".

Если бы эти деревья остались, они могли бы поглотить достаточно CO2, чтобы компенсировать выбросы почти 3 000 автомобилей в год. Полный масштаб вырубки деревьев был нанесён на карту с помощью спутниковых снимков участка.

Эта новость вызвала широкий резонанс среди экологов и защитников окружающей среды, которые выражают обеспокоенность по поводу последствий вырубки лесов для окружающей среды и климата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!