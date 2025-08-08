“İmişli” “Sabah”ın müdafiəçisini transfer edib

"İmişli" futbol klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sol cinah müdafiəçisi Tuncay Yusifli ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

20 yaşlı oyunçu "Sabah"ın əvəzedici heyətindən transfer olunub.

Qeyd edək ki, "İmişli" 2025-2026-cı illər mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edəcək.