"İmişli" "Sabah"ın müdafiəçisini transfer edib "İmişli" futbol klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun Mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sol cinah müdafiəçisi Tuncay Yusifli ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. 20 yaşlı oyunçu "Sabah"ın əvəzedici heyətindən transfer olunub.
Qeyd edək ki, "İmişli" 2025-2026-cı illər mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edəcək.
