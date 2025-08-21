https://news.day.az/azerinews/1775212.html Rəqsanə illər öncə həbs həyatından danışmışdı - "Hamımızı şeytan yoldan çıxara bilər" - VİDEO Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın illər öncə verdiyi müsahibə yenidən gündəmə gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi verilişlərin birinə verdiyi açıqlamada həbsxana həyatı barədə danışıb. İsmayılovanın sözügedən fikirləri maraq doğurub. Sosial mediada yayılan həmin videopaylaşımı təqdim edirik:
