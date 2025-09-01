Suşi rollarla bağlı əsas təhlükə
Suşi çoxları tərəfindən faydalı qida nümunəsi kimi qəbul edilir. Lakin unutmaq olmaz ki, bu yeməyin də sağlamlıq üçün təhlükələri ola bilər. Suşi rollar uzun illərdir ki, dünyanın hər yerində böyük populyarlıq qazanıb - insanlar onları evə sifariş edir, işə aparır və ya restoran və kafelərdə zövqlə yeyirlər.
Bu yeməklərlə bağlı çoxlarının düşünmədiyi gizli risklər barədə xəbərdarlıq edirik.
Suşi rolların təhlükəsi nədə gizlənir?
İlk baxışda bu yeməklər az kalorili, yüngül və sağlam görünür. Amma mütəxəssislər xəbərdarlıq edir: tez-tez suşi yemək, xüsusilə də keyfiyyətsiz və şübhəli məkanlardan alınarsa, sağlamlığa ciddi zərər verə bilər.
Çiy balıq - parazit və bakteriya mənbəyi
Ən ciddi təhlükə - çiy və ya yetərincə bişirilməmiş balığın istifadəsidir. Belə balıqlarda müxtəlif parazitlər, o cümlədən anizokidlər ola bilər. Bu parazitlər güclü allergik reaksiyalara, həzm pozğunluqlarına və hətta daxili orqanların zədələnməsinə səbəb ola bilər. Əlavə olaraq, çiy balıqda salmonella və ya listeriya kimi bakteriyalara da rast gəlinə bilər, xüsusilə düzgün saxlanılmadıqda. Bu infeksiyalar insan orqanizmi üçün ciddi təhlükə yaradır.
Düyü - gizli şəkər və sirkə tərkibi
Suşidə istifadə olunan düyü zərərsiz görünə bilər, lakin onun xüsusi dad və toxuma alması üçün şəkər, duz və sirkə ilə qarışdırılır. Bu isə suşinin kaloriyasını artırır və tez-tez istifadədə qan şəkərinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Soya sousu - böyrəklərə yük
Suşi ilə birlikdə verilən ənənəvi soya sousu tərkibində yüksək miqdarda natrium (duz) ehtiva edir. Bir neçə qaşıq belə sous gündəlik duz normasını aşmağa səbəb olur ki, bu da qan təzyiqinin artmasına, böyrəklərin yüklənməsinə və bədəndə maye toplanmasına gətirib çıxarır.
Mayonez və qızardılmış inqrediyentlər
Bəzi rollar kremli souslar, mayonez və ya qızardılmış məhsullar ehtiva edir. Bu isə yüngül yeməyi kalorili və yağlı yeməyə çevirir. Belə əlavələr çəki artımına, pis xolesterinin yüksəlməsinə və metabolizmin pozulmasına səbəb ola bilər.
Nəticə:
Suşi və rollar dadlı və populyar olsa da, onların müntəzəm və nəzarətsiz istifadəsi ciddi sağlamlıq riskləri daşıyır. Xüsusilə:
Keyfiyyətsiz çiy balıq → infeksiyalar və parazitlər
Düyü → şəkər yükü
Soya sousu → duz yükü
Soslar və qızardılmışlar → piylənmə və xolesterin
Tövsiyə: Suşini yalnız etibarlı məkanlardan alın, tez-tez deyil, ölçülü şəkildə istifadə edin və çiy inqrediyentlərin keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirin.
Lent.az
