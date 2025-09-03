https://news.day.az/azerinews/1777921.html Azərbaycanlı müğənninin 51 min manatlıq zinət əşyaları MÜZAKİRƏ YARATDI - FOTO Müğənni Lətifə Soyuöz bahalı saatını nümayiş etdirib. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Rolex" markalı saatının fotosunu yayımlayıb. Saatın qiyməti 18 min dollar, yəni 30 600 manat dəyərindədir. Lətifənin paylaşdığı aksessuarlar arasında 18 əyyarlı "Chopard" üzük də yer alıb.
