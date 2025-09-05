https://news.day.az/azerinews/1778411.html Sinəsi ilə penaltini çıxaran qapıçı öldü - Anbaan VİDEO Braziliyalı qapıçı Pikse futzal üzrə həvəskarlar arasında keçirilən turnirdə qəfil ölüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qapıçı penalti zərbəsini sinəsi ilə dəf etdikdən az müddət sonra yerə sərilib.
Braziliyalı qapıçı Pikse futzal üzrə həvəskarlar arasında keçirilən turnirdə qəfil ölüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qapıçı penalti zərbəsini sinəsi ilə dəf etdikdən az müddət sonra yerə sərilib.
Komanda yoldaşları ilə sevincini bölüşmək üçün qaçar zaman yıxılan Pikse xəstəxanaya çatdırılsa da,onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisənin səbəbi isə hələlik açıqlanmayıb.
