Armani onun yanında dəfn olunmaq istəyibmiş
Dünyaca məşhur italyan moda dizayneri Giorgio Armani, 91 yaşında vəfat edib. Onun dəfni bazar ertəsi, Milana yaxın bir kənddə ailəsi arasında xüsusi mərasimlə baş tutacaq. Bu barədə yerli rəsmilər məlumat yayıb.
Day.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, tabut, Milan şəhərində yerləşən, milyardlarla avroluq həyat tərzi markasının mərkəzi binasının yanında nümayiş etdirilib.
Cümə axşamı günü dünyasını dəyişən Armani, Milanın cənubundakı orta əsr kəndi Rivaltada torpağa tapşırılacaq. Burada onun anasının da məzarı yerləşir.
Qeyd edilir ki, Rivalta bir neçə onlarla sakini olan kiçik bir qəsəbədir, orta əsr qalası, yerli əlamətdarlığı ilə məşhurdur. Modelyer uşaqlığını orada keçirib və oradakı qohumlarının məzarını ziyarət edib. Göstərildiyi kimi, dəfn yerini özü seçib.
Milan meri Giuseppe Sala, bazar ertəsi şəhərdə rəsmi matəm günü elan edildiyini açıqlayıb. Armani şirkəti də hörmət əlaməti olaraq həmin gün İtaliyadakı mağazalarının günortadan sonra bağlanacağını bildirib.
Armaninin vəfatından sonra Hollivud ulduzları, siyasətçilər və idman dünyasının tanınmış simaları moda əfsanəsinə ehtiramlarını bildirib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре