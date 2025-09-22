https://news.day.az/azerinews/1782374.html Ağdamda minik avtomobili yanıb - FOTO Ağdamda minik avtomobili yanıb. Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, yanğın hadisəsi Quzanlı Xındırıstan avtomobil yolunun rayonun Eyvazlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hümmətalıyeva Dürdanə Hidayət qızına məxsus hərəkətdə olan "Chevrolet" markalı 35 BN 249 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil anidən alovlanıb.
Hadisə yerinə FHN-nin Ağdam yanğınsöndürən bölməsinin 2 maşını və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğının ətrafdakı avtomobillərə keçməsinin qarşısı alınıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb
