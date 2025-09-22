https://news.day.az/azerinews/1782406.html Bərdədə ev şəraitində sistem köçürülən 6 yaşlı uşaq ölüb Bərdədə ev şəraitində sistem köçürülən 6 yaşlı uşaq dünyasını dəyişib. Day.Az-ın Qarabağ bürosunun məlumatına görə, evdə sistem vurulduqdan sonra 2019-cu il təvəllüdlü Quliyeva Aylin Zaur qızının vəziyyəti pisləşib. Ailə üzvləri Aylini xəstəxanaya çatdırmaq istəsələr də, o yolda həyatını itirib.
Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb və araşdırma aparılır.
