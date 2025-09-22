Bərdədə ev şəraitində sistem köçürülən 6 yaşlı uşaq ölüb

Bərdədə ev şəraitində sistem köçürülən 6 yaşlı uşaq dünyasını dəyişib.

Day.Az-ın Qarabağ bürosunun məlumatına görə, evdə sistem vurulduqdan sonra 2019-cu il təvəllüdlü Quliyeva Aylin Zaur qızının vəziyyəti pisləşib.

Ailə üzvləri Aylini xəstəxanaya çatdırmaq istəsələr də, o yolda həyatını itirib.

Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb və araşdırma aparılır.