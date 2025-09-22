Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

Sentyabrın 22-də Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Yerli vaxtla saat 22:09-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.

Zəlzələ ocağı Yerin 50 kilometr dərinliyində yerləşib.