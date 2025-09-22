https://news.day.az/azerinews/1782407.html Xəzər dənizində zəlzələ baş verib Sentyabrın 22-də Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Yerli vaxtla saat 22:09-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub. Zəlzələ ocağı Yerin 50 kilometr dərinliyində yerləşib.
