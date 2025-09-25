Neftimizin bugünkü qiyməti açıqlandı

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti artıb.

Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,92ABŞ dolları və ya 1,29% artaraq 72,14 ABŞ dolları təşkil edib.

Qeyd edək ki, ötən gün neftimiz 71,22 ABŞ dollarına ticarət edilib.

Xatırladaq ki, "Azeri Light"ın ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 ABŞ dolları, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 ABŞ dolları qeydə alınıb.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.