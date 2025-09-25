https://news.day.az/azerinews/1783065.html Neftimizin bugünkü qiyməti açıqlandı Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan neftinin qiyməti artıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,92ABŞ dolları və ya 1,29% artaraq 72,14 ABŞ dolları təşkil edib. Qeyd edək ki, ötən gün neftimiz 71,22 ABŞ dollarına ticarət edilib.
