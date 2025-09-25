Qusarda "vulkan" püskürdü

Qusarda vulkan püskürməsinə bənzər görüntülər lentə alınıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Qusarın Laza kəndində baş verən palçıq seli hadisə şahidləri tərəfindən videoya çəkilib.

Hadisə nəticəsində ciddi ziyan olmasa da, bir neçə avtomobilə zərər dəyib.