Gürcüstanda otelə silahlı basqın

Tbilisidə "Holiday Inn" otelində silahlı şəxs bir nəfəri girov götürüb

Day.Az Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs odlu silahla otelə daxil olaraq, bir nəfəri girov götürüb.

Hadisə paytaxt Tbilisidə yerləşən Holiday Inn otelində baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyi hələlik hadisə ilə bağlı açıqlama verməyib.

Otelin yerləşdiyi əraziyə xüsusi təyinatlılar, polis və xilasedicilər cəlb olunub.