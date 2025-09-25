https://news.day.az/azerinews/1783202.html Gürcüstanda otelə silahlı basqın - Girov götürülən var - VİDEO Tbilisidə "Holiday Inn" otelində silahlı şəxs bir nəfəri girov götürüb Day.Az Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs odlu silahla otelə daxil olaraq, bir nəfəri girov götürüb. Hadisə paytaxt Tbilisidə yerləşən Holiday Inn otelində baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi hələlik hadisə ilə bağlı açıqlama verməyib.
Gürcüstanda otelə silahlı basqın - Girov götürülən var - VİDEO
Tbilisidə "Holiday Inn" otelində silahlı şəxs bir nəfəri girov götürüb
Day.Az Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs odlu silahla otelə daxil olaraq, bir nəfəri girov götürüb.
Hadisə paytaxt Tbilisidə yerləşən Holiday Inn otelində baş verib.
Daxili İşlər Nazirliyi hələlik hadisə ilə bağlı açıqlama verməyib.
Otelin yerləşdiyi əraziyə xüsusi təyinatlılar, polis və xilasedicilər cəlb olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре