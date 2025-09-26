Pakistanın Baş naziri Azərbaycana təşəkkür edib

Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ölkəsinə diplomatik dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, Baş nazir bu barədə BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı deyib. O, Azərbaycanla yanaşı Çinə, Türkiyəyə, Səudiyyə Ərəbistanına, Qətərə, İrana, BƏƏ-yə və BMT-nin Baş katibinə təşəkkürünü ifadə edib.

"Biz müharibədə qalib gəldik və indi biz öz bölgəmizdə sülh axtarışındayıq", - deyə Pakistanın Baş naziri bildirib.