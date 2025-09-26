Tramp Marşrutu Cənubi Qafqazı heç vaxt olmadığı qədər inteqrasiya olunmuş edəcək — CPC prezidenti
Tramp Marşrutu (TRIPP) Cənubi Qafqaz regionunu heç vaxt olmadığı qədər inteqrasiya olunmuş edəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Caspian Policy Center-in (CPC) prezidenti Əfqan Nifti Nyu-Yorkda CPC-nin Xəzəryanı ölkələrin səfirlikləri ilə birgə təşkil etdiyi altıncı illik Xəzər Biznes Forumunda bildirib.
Nifti öz çıxışında ötən il regionda baş verən əhəmiyyətli hadisələrə toxunub. O, Ermənistan və Azərbaycan arasında tarixi sülh sazişinin paraflanmasının, ABŞ Prezidenti Donald Trampın şahidliyi ilə baş tutduğunu vurğulayaraq, bunun Cənubi Qafqazın və ümumilikdə Xəzər regionunun böyük potensialının reallaşdırılmasına imkan açdığını deyib.
"ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə əldə olunan Ermənistan-Azərbaycan razılaşması yalnız siyasi sabitlikdə irəliləyiş deyil, həm də iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin yeni bir dövrünün başlanğıcı deməkdir. Beynəlxalq sülh və firavanlıq üçün Tramp Marşrutunun, yaxud Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə Cənubi Qafqaz heç vaxt olmadığı qədər inteqrasiya olunmuş olacaq. Bu marşrut yükdaşıma müddətini 40 faizədək azalda, həcmi 15 milyon tona çatdıra və transformativ artımı təmin edə bilər - o cümlədən Ermənistanın ÜDM-nin iki il ərzində 30 faiz artacağı, eləcə də Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda davamlı inkişafın əldə olunacağı proqnozlaşdırılır", - deyə Nifti qeyd edib.
CPC prezidenti həmçinin Xəzər regionunda nəqliyyat əlaqələrinin artan rolunu vurğulayıb: "Orta Dəhliz Asiyanı Avropa ilə birləşdirən həyati arteriyaya çevrilməyə davam edir. Əvvəllər ikinci dərəcəli hesab olunan bu marşrut son illərdə əvəzolunmaz olub, xüsusən də Rusiyadan keçən marşrutların sanksiyalar səbəbilə məhdudlaşması və Yaxın Şərqdə münaqişələrə görə dəniz ticarətinin çətinləşməsi fonunda".
Nifti, həmçinin, ABŞ-ın Xəzər regionunun işgüzar və dövlət səviyyəsində işlərinə artan diqqətini də vurğulayıb: "Bu ilin əvvəlində ExxonMobil Azərbaycanın SOCAR şirkəti ilə quruda karbohidrogenlərin hasilatı və kəşfiyyatının genişləndirilməsi üzrə saziş imzaladı. Chevron Qazaxıstandakı Tengiz yatağının işlənməsinin 48 milyard dollarlıq genişləndirilməsi layihəsini elan etdi - bu, dünyanın ən böyük enerji layihələrindən biridir. Biz digər şirkətlər tərəfindən də oxşar sərmayələri müşahidə edirik. Bununla yanaşı, bu ayın əvvəlində Vaşinqton TRIPP layihəsinin inkişafı üçün 145 milyon dollar ayırdı - bu, genişlənən əlaqəlilik və firavanlıq üzərində qurulmuş gələcək üçün mühüm bir avansdır".
Onun sözlərinə görə, bütün bu dəyişikliklər regional əməkdaşlığın dərinləşməsinə və biznes üçün əvvəllər təsəvvür olunmayan imkanların açılmasına xidmət edir.
