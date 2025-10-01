Nadir Qafarzadə doğulacaq nəvəsinin adını indidən açıqladı
Müğənni Nadir Qafarzadə dünyaya gələcək ikinci nəvəsinin onun adını daşıyacağını bildirib.
Day.Az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı bu barədə "Rəngarəng" verilişində danışıb.
O bildirib ki, kiçik oğlu Əzizə öz atasının adını qoyub:
"Kiçik oğlum Əzizə öz atamın adını vermişəm. Mən Qafarzadə Nadir Əziz oğluyam, o da Qafarzadə Əziz Nadir oğlu. İndi düşünürlər ki, gələcəkdə oğul övladları dünyaya gəlsə ona da mənim adımı versinlər. Beləcə, o da olacaq Qafarzadə Nadir Əziz oğlu. Övladlarımın fikirlərinə qarışmıram. Bu onların öz istəkləridir. Mən belə bir şey etməklərini söyləməmişəm".
Qeyd edək ki, müğənninin oğlu Əziz ötən ay evlənib. O, Sevil adlı xanımla ailə həyatı qurub.
