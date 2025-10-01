https://news.day.az/azerinews/1784785.html Efirdə göz yaşları "sel oldu" - VİDEO Mətanət Əliverdiyeva aparıcısı olduğu verilişdə kövrək anlar yaşayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mərhum sənətçi Rəhim Rəhimliyə həsr edilən efir studiyadakı qonaqları duyğulandırıb. Aparıcı isə özünü Rəhimin anasının yerinə qoyduğunu bildirərək göz yaşları axıdıb.
Xatırladaq ki, Rəhim Rəhimli 2022-ci ilin 30 sentyabrında dünyasını dəyişib.
