Efirdə göz yaşları "sel oldu"

Mətanət Əliverdiyeva aparıcısı olduğu verilişdə kövrək anlar yaşayıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mərhum sənətçi Rəhim Rəhimliyə həsr edilən efir studiyadakı qonaqları duyğulandırıb.

Aparıcı isə özünü Rəhimin anasının yerinə qoyduğunu bildirərək göz yaşları axıdıb.

Xatırladaq ki, Rəhim Rəhimli 2022-ci ilin 30 sentyabrında dünyasını dəyişib.