https://news.day.az/azerinews/1789483.html Əhaliyə hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. "Oktyabrın 21-də Abşeron yarımadasında gündüz saatlarında xəzri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər", - deyə məlumatda qeyd olunub.
