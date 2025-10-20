Əhaliyə hava ilə bağlı

Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

"Oktyabrın 21-də Abşeron yarımadasında gündüz saatlarında xəzri küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər", - deyə məlumatda qeyd olunub.