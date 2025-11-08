https://news.day.az/azerinews/1794083.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 13.30-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,0 olub. Zəlzələnin ocağı 60 kilometr dərinlikdə yerləşib.
