Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 13.30-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,0 olub.

Zəlzələnin ocağı 60 kilometr dərinlikdə yerləşib.