COVID-19 peyvəndinin gözlənilməz təsiri aşkar edilib
Atopik dermatit, yəni ekzema diaqnozu qoyulmuş uşaqlar COVID-19-a qarşı peyvəndlənmə nəticəsində təkcə koronavirusdan qorunmaqla kifayətlənməyib, həm də əlavə sağlamlıq faydaları əldə edə bilərlər. AZƏRTAC-ın verdiyi xəbərə görə, Amerika Allergiya, Astma və İmmunologiya Kollecinin (ACAAI) illik konfransında təqdim edilən tədqiqat göstərib ki, peyvənd olunmuş uşaqlarda infeksiyalar və allergik ağırlaşmalar daha az müşahidə olunur.
Tədqiqatda atopik dermatit diaqnozu qoyulmuş 17 yaşdan kiçik 11 mindən çox uşaq iştirak edib, belə ki, onların yarısı peyvənd olunmuş, digər yarısı isə peyvənd olunmamışdır. Nəticələrə əsasən, peyvənd olunmuş uşaqlarda tənəffüs yolları xəstəlikləri olan bronxit, sinusit və pnevmoniya, eləcə də dəri infeksiyaları olan impetiqo və kontagioz mollyusk kimi xəstəliklər çox nadir hallarda inkişaf etmişdir. Bundan əlavə, onlarda astma, rinit və qida mənşəli anafilaksiya daxil olmaqla allergik reaksiyalar da daha az rast gəlinib.
Alimlərin fikrincə, peyvəndlənmə ekzema olan uşaqlarda immun sistemini sabitləşdirməyə kömək edir və digər allergik xəstəliklərin inkişafını ləngidə bilər. Tədqiqatın rəhbəri doktor Çjibo Yanqın sözlərinə görə, əldə edilən nəticələr peyvəndlərin təhlükəsizliyini və xroniki iltihabi hallar müşahidə olunan uşaqlar üçün onların potensial faydasını təsdiqləyir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре