Yalçın Rəfiyev COP30-da Azərbaycanın milli bəyanatını təqdim edib - FOTO
COP29-un Baş Danışıqçısı, Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bu gün COP30-da Azərbaycanın milli bəyanatını təqdim edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Yalçın Rəfiyev nitqində COP29-da əldə olunmuş tarixi nəticələrə toxunub, Azərbaycanın çoxtərəfli əməkdaşlığa sadiqliyini bir daha təsdiqləyib və COP29 sədrliyinin uğurla başa çatdığını qeyd edərək, Azərbaycanın bütün tərəflərlə yaxın əməkdaşlıq edərək iqlim fəaliyyətini irəlilətməyə davam edəcəyini bildirib.
O, həmçinin Azərbaycanın öz ambisiyalı iqlim tədbirlərini təqdim edib. Buna Azərbaycan tərəfindən hazırlanmış yeni Milli Təyinatlı Tövsiyə (NDC) də daxildir ki, bu, emissiyaların 2050-ci ildən 2035-ci ilə qədər 40% azaldılması öhdəliyini önə çəkir. Eyni zamanda, bu, Azərbaycanın Xəzər dənizinin qorunmasına yönəlmiş daxili, regional və qlobal səylərini əhatə edir və o, beynəlxalq ictimaiyyəti bu həyati resursun qorunması istiqamətində səyləri dəstəkləməyə çağırmaqda davam etdiyini bir daha vurğulayıb.
