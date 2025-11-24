Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, türk dünyası bizim ailəmizdir - Hikmət Hacıyev
Prezident İlham Əliyevin Milli Məclisdə prezident seçkilərindən sonra inaqurasiya mərasimində qeyd etdiyi kimi, türk dünyası bizim ailəmizdir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının həmrəylik forumunun rəsmi açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.
H.Hacıyevin sözlərinə görə, bu gün biz əminliklə deyə bilərik ki, Türk dünyası həqiqətən də bizim ailəmizdir:
"Bunu Türk dünyasından olan qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bir araya gəlməsi bir daha sübut edir. Bu ailə güclənir, bu ailə möhkəmlənir və həmrəyliyimiz günü-gündən artır.
O xatırladıb ki, türk dövlətlərinin rəsmi qurumları arasında müxtəlif sahələr üzrə - 34 istiqamətdə - əməkdaşlıq formatları mövcuddur.
"Lakin bu günədək qeyri-hökumət təşkilatlarını bir araya gətirən xüsusi bir format olmayıb. Məhz bu səbəbdən, bu gün böyük sevinc hissi ilə qeyd edə bilərik: İnsanlararası əlaqələrin vacib həlqəsi və hərəkətverici qüvvəsi olan qeyri-hökumət və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilk dəfə olaraq bir araya gəlib və bu yeni əməkdaşlıq formatının təməlini qoyublar".
