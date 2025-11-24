https://news.day.az/azerinews/1797604.html Ağdamda mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələndi Ağdamda həmyerlilər arasında başlayan mübahisə qanla nəticələnib. Trend-in yerli müxbirinin xəbərinə görə, rayonun Zəngişalı kəndində baş verən hadisə zamanı Baxşəliyev Teymur Həsən oğlu həmyerlisi Cabbarov Sahib Camal oğlu ilə mübahisə edib. Belə ki, T.Baxşaliyev Əsəblərinə hakim olmayıb S.Cabbarova bıçaq xəsarəti yetirib.
Ağdamda mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələndi
Ağdamda həmyerlilər arasında başlayan mübahisə qanla nəticələnib.
Trend-in yerli müxbirinin xəbərinə görə, rayonun Zəngişalı kəndində baş verən hadisə zamanı Baxşəliyev Teymur Həsən oğlu həmyerlisi Cabbarov Sahib Camal oğlu ilə mübahisə edib.
Belə ki, T.Baxşaliyev Əsəblərinə hakim olmayıb S.Cabbarova bıçaq xəsarəti yetirib.
Yaralı S.Cabbarov Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə göndərilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре