Bakıda SPE 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçirilir
Bu gün Bakıda SPE (Society of Petroleum Engineers) tərəfindən təşkil edilən 2025 Xəzər Texniki Konfransı keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, builki konfrans ev sahibi SOCAR-ın dəstəyi ilə keçirilir və "Keçmişdən öyrənirik, bu günü yeniləyirik, gələcəyi ilhamlandırırıq" mövzusu altında birləşdirilib.
İki gün davam edəcək konfransda iştirakçıları rəqəmsallaşma, süni intellektin tətbiqi, yataqların səmərəliliyinin artırılması, eləcə də təhlükəsizlik və dayanıqlı təchizat məsələləri üzrə müzakirələr gözləyir - bunlar regional energetikanın inkişafını müəyyən edən əsas istiqamətlərdir.
Proqramda açılış mərasimi, SPE-nin regional mükafatlarının təqdimatı, iki yüksək səviyyəli plenar sessiya və iyirmidən çox tematik bölmə yer alır. Burada həm praktiki nümunələr, həm də analitik məruzələr səsləndiriləcək.
Spikerlər arasında ən böyük beynəlxalq şirkətlərin və tədris mərkəzlərinin nümayəndələri də olacaq.
Eyni zamanda texnoloji sərgi fəaliyyət göstərəcək, burada şirkətlər yeni alətlərini, mühəndislik həlləri və gələcəkdə sahənin simasını formalaşdıracaq işləmələrini təqdim edəcəklər.
Qeyd edək ki, SPE (neftçilər-mühəndisləri cəmiyyəti) 146 ölkədən 132 min mütəxəssisi birləşdirən beynəlxalq təşkilatdır. SPE peşəkar standartları inkişaf etdirir, təhsil proqramları yaradır, sahəvi icmaları dəstəkləyir və bilik mübadiləsi üçün platforma rolunu oynayır. SPE-nin ofisləri Kalqari, Dallas, Dubay, Hyuston və Kuala-Lumpurda fəaliyyət göstərir.
Xəbər yenilənəcək
