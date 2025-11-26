https://news.day.az/azerinews/1797928.html UEFA Çempionlar Liqası: “Napoli” - “Qarabağ” oyununda ikinci hissə başlayıb - CANLI YAYIM UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İtaliyada "Napoli" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilən V tur oyunu start götürüb. Day.Az xəbər verir ki, "Dieqo Armando Maradona" stadionunda oynanılan qarşılaşma Bakı vaxtı ilə gecə saat 00:00-da başlayıb.
01:02
"Napoli" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb.
00:46
"Napoli" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, matçda hesab açılmayıb.
00:00
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İtaliyada "Napoli" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilən V tur oyunu start götürüb.
Day.Az xəbər verir ki, "Dieqo Armando Maradona" stadionunda oynanılan qarşılaşma Bakı vaxtı ilə gecə saat 00:00-da başlayıb.
