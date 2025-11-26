UEFA Çempionlar Liqası: “Napoli” - “Qarabağ” oyununda ikinci hissə başlayıb

01:02

"Napoli" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb.

xxx

00:46

"Napoli" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə başa çatıb.

Day.Az xəbər verir ki, matçda hesab açılmayıb.

xxx

00:00

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İtaliyada "Napoli" və "Qarabağ" komandaları arasında keçirilən V tur oyunu start götürüb.

Day.Az xəbər verir ki, "Dieqo Armando Maradona" stadionunda oynanılan qarşılaşma Bakı vaxtı ilə gecə saat 00:00-da başlayıb.