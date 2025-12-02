Aspirin hamilələr üçün faydalıdır?
Son illərdə hamilə qadınlar arasında aspirin istifadəsi barədə maraq artıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tibbdə bəzi hallarda aşağı dozalı aspirin hamiləlik dövründə müəyyən faydalar verə bilər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, aşağı dozalı aspirin (adətən gündə 75-150 mq) hamilələrdə preeklampsiyanın (hamiləliyin son mərhələlərində yüksək təzyiq və zülal itməsi ilə xarakterizə olunan ciddi vəziyyət) riskini azaltmaq üçün təyin oluna bilər. Eyni zamanda aspirin bəzi yüksək riskli hamilələrdə düşük və erkən doğum riskini azalda bilər.
Lakin həkimlər vurğulayır ki, aspirin hər hamilə qadın üçün uyğun deyil. Hamiləlik dövründə özbaşına aspirin qəbul etmək ciddi qanaxma və digər fəsadlara səbəb ola bilər. Aspirin yalnız həkimin göstərişi ilə istifadə edilməlidir.
Mütəxəssislər həmçinin qeyd edirlər ki, aspirin istifadəsi hamiləliyin ilk trimestrində adətən tövsiyə edilmir, çünki bu dövrdə bəzi risklər mövcuddur. Hər bir qadın üçün fərdi yanaşma vacibdir.
Hamilə qadınlar sağlam hamiləlik üçün mütəmadi olaraq həkim nəzarətində olmalı və yalnız tibbi məsləhətlə dərman qəbul etməlidirlər.
