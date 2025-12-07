https://news.day.az/azerinews/1800481.html Biləsuvarda avtomobil kanala aşıb, 5 nəfər ölüb Biləsuvarda avtomobil kanala aşıb, 5 nəfər ölüb. APA-nın verdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Bağbanlar kəndində baş verib. Gecə saatlarında kənddə yolda idarəetmədən çıxan "Lexsus" markalı minik avtomobili kanala aşıb. Nəticədə maşında olan 5 nəfər suda boğularaq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
