Biləsuvarda avtomobil kanala aşıb, 5 nəfər ölüb

Biləsuvarda avtomobil kanala aşıb, 5 nəfər ölüb.

APA-nın verdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Bağbanlar kəndində baş verib.

Gecə saatlarında kənddə yolda idarəetmədən çıxan "Lexsus" markalı minik avtomobili kanala aşıb. Nəticədə maşında olan 5 nəfər suda boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.