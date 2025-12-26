Bakıda müəllimlər 1088 manat maaş alırlar

2025-ci təqvim ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 1088 manat təşkil edib.

Bu barədə Day.Az BŞTİ-dən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan tərbiyəçi-müəllimlərin isə orta aylıq əmək haqqı 590 manat təşkil edib.