https://news.day.az/azerinews/1805438.html Bakıda müəllimlər 1088 manat maaş alırlar - RƏSMİ 2025-ci təqvim ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 1088 manat təşkil edib. Bu barədə Day.Az BŞTİ-dən məlumat verilib.
Bakıda müəllimlər 1088 manat maaş alırlar - RƏSMİ
2025-ci təqvim ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin orta aylıq əmək haqqı 1088 manat təşkil edib.
Bu barədə Day.Az BŞTİ-dən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan tərbiyəçi-müəllimlərin isə orta aylıq əmək haqqı 590 manat təşkil edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре