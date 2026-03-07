https://news.day.az/azerinews/1820614.html Bu ərazilərdə işıq kəsiləcək - RƏSMİ Biləsuvarın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq Bu barədə Day.Az-a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bu ərazilərdə işıq kəsiləcək - RƏSMİ
Biləsuvarın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq
Bu barədə Day.Az-a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 7-də Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Biləsuvar" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 11 saylı hava xəttində təmir və ağac budanması işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:30-dək şəhər ərazisində Mirzə İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmaylov, Səməd Vurğun küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре