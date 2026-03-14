Bu ərazi 3 saat işıqsız qalacaq
Biləsuvar şəhərinin bir hissəsində elektrik enerjisi olmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, fasilə ağacların budanması ilə əlaqədar yaranacaq.
Belə ki, Biləsuvarın bir hissəsini elektrik enerjisi ilə təmin edən 10 kV-luq Biləsuvar yarımstansiyasından qidalanan 11 saylı hava xətti üzərində olan abonentlərin elektrik enerjisi ilə təchizatı 14 mart saat 10.00-13.00-a kimi dayandırılacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре