İsrail HHM sistemləri Livandan buraxılan raketi dəf edib

Livandan raket atılmasından sonra Təl-Əviv və İsrailin mərkəzi hissəsindəki ətraf ərazilərdə sirenalar səsləndirilib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti xəbər verib.

 

Məlumata əsasən, İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri onu ələ keçirə bilib. Ölən olmayıb.