Astronomlar lavadan ibarət planet aşkar ediblər
Astronomlar səthi ərimiş lava ilə örtülü olan yeni tip planet aşkar ediblər.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, "L98-59d" adlandırılan bu planet Yer kürəsindən təxminən 1,6 dəfə böyükdür və 35 işıq ili uzaqlıqda yerləşən qırmızı ulduzun ətrafında dövr edir.
Araşdırmalara görə, planetin səth temperaturu təxminən 1900°C-ə çatır və səthinin böyük hissəsi maqma okeanı ilə örtülüb. Alimlər planetin atmosferində hidrogen sulfid qazının çox olduğunu və şəraitin həyat üçün əlverişli olmadığını bildirirlər.
Tədqiqatçılar hesab edir ki, bu tip ərimiş planetlər kainatda düşündüyümüzdən daha çox ola bilər. Müşahidələr əsasən Ceyms Vebb kosmik teleskopunun məlumatları əsasında aparılıb.
