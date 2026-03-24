Livan İran səfirini “arzuolunmaz şəxs” elan edib
İranın Livandakı səfiri "arzuolunmaz şəxs" elan edilib və onun martın 29-dək ölkəni tərk etməsi tələb olunub.
AZƏRTAC Livanın milli xəbər agentliyinə istinadla bildirir ki, qərarla tanış olmaq üçün İranın ölkədəki müvəqqəti işlər vəkili Tofiq Səmədi Xoşxu Livanın Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Livan İran səfiri Məhəmməd Rza Şeybaninin etimadnaməsi ilə bağlı qərarını ləğv edib.
