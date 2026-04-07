Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşması prosesi real əsaslara malikdir - Fidan Hacıyeva "Tofiq Abbasovla Dialoq" verlişində - FOTO - VİDEO
Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülh mümkündür və bu prosesdə siyasət və diplomatiya ilə yanaşı, mədəniyyət, incəsənət və humanitar əlaqələr də mühüm rol oynaya bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın xalq artisti, opera müğənnisi Fidan Hacıyeva "Baku Network"un "Tofiq Abbasovla dialoq" adlı analitik videolayihəsinin yeni buraxılışında səsləndirib.
Onun sözlərinə görə, müasir dünyada sürətli dəyişikliklər fonunda məhz musiqi, teatr, poeziya və həqiqi mədəniyyət insanda daxili harmoniyanı, mənəvi dayağı və baş verənlərə daha dərin baxışı qoruyub saxlaya bilir.
Söhbətin əhəmiyyətli hissəsi tarixin dramatik dönüş nöqtələrində incəsənətin oynadığı rola həsr olunub. F. Hacıyevanın sözlərinə görə, müharibə illərində mədəniyyət nümayəndələri öz missiyalarını cəmiyyətə və hərbçilərə mənəvi dəstək kimi qəbul edirdilər.
"Bizdə müharibə olanda hamımız vətənpərvərlik mahnıları oxuyurduq. Repertuarımda vətənpərvərlik mahnıları olsa da, məhz o dövrdə hamımız yalnız əsgərin və xalqın döyüş ruhunu yüksəltmək üçün oxuyurduq. Bu, mütləq idi", - deyə o qeyd edib.
Regional sülh perspektivlərindən danışan xalq artisti münasibətlərin normallaşması prosesinin real əsaslara malik olduğuna əminliyini ifadə edib. Onun fikrincə, sülhə doğru davamlı irəliləyiş siyasi iradə, qarşılıqlı hörmət və gərginliyin qorunmasında maraqlı olan xarici qüvvələrin müdaxiləsinin olmaması şəraitində mümkündür.
Söhbət zamanı F. Hacıyeva Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təbliği mövzusuna da toxunub. O qeyd edib ki, onun yetirmələri artıq beynəlxalq müsabiqələrin laureatına çevrilir və xarici səhnələrdə milli incəsənəti təmsil edirlər ki, bu da yeni nəsil ifaçıların inkişafının mühüm göstəricisidir.
"Mənim tələbələrim artıq xaricdədir, beynəlxalq mükafatların laureatıdırlar. Və bu çox sevindiricidir ki, onlar artıq Azərbaycanın hüdudlarından kənarda incəsənətimizi təmsil edirlər", - deyə o bildirib.
Müsahibədə rəqəmsal mühitin təsirinin artdığı şəraitdə uşaqların tərbiyəsi məsələlərinə də ayrıca diqqət ayrılıb. F. Hacıyevanın fikrincə, sosial şəbəkələr və virtual məkan gənc nəslə ciddi təsir göstərir və bu vəziyyətdə valideynlərin, pedaqoqların və mədəni mühitin məsuliyyəti daha da artır.
Yekun olaraq, Azərbaycanın xalq artisti vurğulayıb ki, ölkə güclü mədəni kapitala, çox zəngin musiqi ənənəsinə və yüksək səviyyəli ifaçılıq məktəbinə malikdir. Buna görə də cəmiyyətin vəzifəsi yalnız bu irsi qorumaq deyil, həm də onu ardıcıl şəkildə dünyada tanıtmaqdır.
"Bizdə hər şey var. Bütün bunları qiymətləndirməliyik. Sevməli və dəstəkləməliyik. Və təbliğ etməliyik", - deyə Fidan Hacıyeva əlavə edib.
Oxuculara verilişin tam video yazısını təqdim edirik:
