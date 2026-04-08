“Real” evdə “Bavariya”ya uduzdu - VİDEO
UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin iki oyunu keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
"Real" evdə "Bavariya" ilə üz-üzə gəlib, "Arsenal" isə səfərdə "Sportinq"in qonağı olub.
1/4 final mərhələsinin ilk oyunları bu hesablarla yekunlaşıb:
"Real" (İspaniya) 1 - 2 "Bavariya" (Almaniya)
"Sportinq" (Portuqaliya) 0 - 1 "Arsenal" (İngiltərə)
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 14-15-də keçiriləcək.
