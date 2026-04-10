Günün qoroskopu: Şəxsi həyatınızda romantik anlar yaşaya bilərsiniz
Day.Az bu günün qoroskopunu təqdim edir:
Qoç
Bu gün maliyyə məsələləri diqqət mərkəzində olacaq. Uzun müddətdir gözlədiyiniz bir ödənişi ala bilər və ya gəlirlərinizi artırmaq üçün yeni bir təkliflə qarşılaşa bilərsiniz. İş mühitində özünüzü sübut etmək üçün əlinizə düşən fürsətləri cəsarətlə dəyərləndirin. Şəxsi münasibətlərdə isə qarşı tərəfin hisslərinə qarşı daha həssas olmağınız lazımdır; bəzən dürüstlük adı altında söylədiyiniz kəskin sözlər partnyorunuzu incidə bilər. Axşam saatlarında emosional balansınızı qorumaq üçün musiqi dinləmək və ya hobbilərinizə vaxt ayırmaq sizə çox yaxşı təsir edəcək.
Buğa
Özünüzü həm fiziki, həm də mənəvi baxımdan çox güclü hiss edəcəyiniz bir gündür. Şəxsi inkişafınızla bağlı vacib qərarlar verə bilərsiniz. Xarici görünüşünüzdə dəyişiklik etmək və ya yeni bir sağlamlıq rejiminə başlamaq üçün ideal zamandır. Karyeranızda ətrafınızdakı insanların diqqətini çəkəcək uğurlu bir addım ata bilərsiniz. Lakin ailə daxilində bəzi məsuliyyətlərin artması sizi bir qədər yora bilər. Münasibətlərdə inadkarlıq etmək əvəzinə, kompromisə getmək həm sizin, həm də ətrafınızdakıların rahatlığını təmin edəcək.
Əkizlər
Bu gün daxili dünyanıza çəkilmək və baş verənləri uzaqdan müşahidə etmək istəyə bilərsiniz. Zehni yorğunluğunuzu atmaq üçün sakitliyə ehtiyacınız var. Gizli qalan bəzi məlumatlar və ya sirlər üzə çıxa bilər, bu səbəbdən eşitdiklərinizə dərhal reaksiya verməyin, əvvəlcə doğruluğunu yoxlayın. Yaradıcılıqla məşğul olanlar üçün tənhalıq ən böyük ilham mənbəyi olacaq. Şəxsi həyatınızda bəzi tərəddüdlər yaşaya bilərsiniz, lakin tələsik qərar verməkdən qaçın. Yuxu rejiminizə və qaçmaq istədiyiniz reallıqlara qarşı diqqətli olun.
Xərçəng
Sosial həyatınızın canlandığı, dostlarınızla və həmfikir olduğunuz insanlarla bir araya gələcəyiniz məhsuldar bir gündür. Gələcəklə bağlı planlarınızı həyata keçirmək üçün ətrafınızdan böyük dəstək görəcəksiniz. Bir komanda işində liderlik etmək və ya mühüm bir layihənin koordinasiyasını üzərinizə götürmək şansınız var. Maddi məsələlərdə dostlarınızla ortaq iş görmək istəyirsinizsə, şərtləri əvvəlcədən dəqiq müəyyənləşdirin. Sevgidə isə daha çox dostluq və qarşılıqlı anlayış axtardığınız bir vaxtdır; partnyorunuzla maraqlı bir tədbirə qatıla bilərsiniz.
Şir
Karyeranızda zirvəyə doğru irəlilədiyiniz və hədəflərinizə fokuslandığınız bir gündür. Rəhbərlik və ya nüfuzlu şəxslər tərəfindən təqdir olunmaq ehtimalınız çox yüksəkdir. İşgüzar imicinizə və nüfuzunuza xələl gətirə biləcək situasiyalardan uzaq durun. İctimaiyyət qarşısında çıxış etmək və ya vacib bir görüş keçirmək üçün ulduzlar sizi dəstəkləyir. Lakin işə həddindən çox vaxt ayırmağınız ailə üzvlərinizin şikayətlərinə səbəb ola bilər; balans qurmağa çalışın. Özünüzə olan güvəniniz artdıqca çətinliklərin öhdəsindən daha asan gələcəksiniz.
Qız
Dünya görüşünüzü genişləndirəcək yeni məlumatlar və ya təcrübələr qarşınıza çıxa bilər. Xarici əlaqələr, təhsil, hüquqi məsələlər və ya uzunmüddətli səyahət planları gündəminizi zəbt edəcək. Fərqli mədəniyyətlərdən olan insanlarla ünsiyyət qurmaq sizə yeni perspektivlər qazandıracaq. İnanc və dəyərlərinizi yenidən nəzərdən keçirə bilərsiniz. Maddi tərəfdən gözlənilməz xəbərlər ala bilərsiniz, lakin bu sizi hədəfinizdən yayındırmasın. İntellektual müzakirələrdə özünüzü ifadə etmək üçün əla vaxtdır, lakin başqalarının fikirlərinə qarşı da tənqidçi deyil, anlayışlı olmağa çalışın.
Tərəzi
Bu gün daha çox ortaq maliyyə məsələləri, borclar, kreditlər və ya miras kimi mövzularla məşğul ola bilərsiniz. Maddi vəziyyətinizi daha yaxşı idarə etmək üçün strateji planlar qurmalısınız. Duyğusal mənada dərinləşəcəyiniz, həyatınızda köklü dəyişikliklər etmək istəyəcəyiniz bir gündür. Gizli qalan duyğularınız üzə çıxa bilər, bu da münasibətlərdə böhranlara və ya tam təmizlənməyə yol aça bilər. Sağlamlıq tərəfdən enerjinizi bərpa etmək üçün detoks və ya yüngül pəhriz faydalı olar. Daxili gücünüzü kəşf etmək üçün meditasiya və ya psixoloji mövzularda mütaliə tövsiyə olunur.
Əqrəb
Bütün diqqətiniz ikitərəfli münasibətlərə və tərəfdaşlıqlara yönələcək. İstər iş, istərsə də şəxsi həyatınızda qarşınızdakı insanla ortaqlıq qurmaq, problemləri həll etmək və ya müqavilə imzalamaq üçün əlverişli şərait var. Əgər təksinizsə, həyatınıza ciddi və uzunmüddətli ola biləcək yeni bir insan daxil ola bilər. Lakin qarşı tərəfin tələbləri ilə öz istəkləriniz arasında balans yaratmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Diplomatik davranmaq və qarşı tərəfi dinləmək bu gün uğurunuzun açarıdır. Açıq rəqabətlərə qarşı hazırlıqlı olun, lakin reaksiyanızı soyuqqanlı şəkildə verin.
Oxatan
Gündəlik iş rejiminizi qaydaya salmaq və sağlamlıq məsələlərinə fokuslanmaq üçün vacib bir gündür. İş yerindəki detallar və yarımçıq qalmış tapşırıqlar vaxtınızı ala bilər, lakin bu intizamlı fəaliyyət yaxın günlərdə sizə uğur gətirəcək. Bərabər çalışdığınız insanlarla ünsiyyətdə dəqiqlik nümayiş etdirin. Heyvanlara qulluq etmək və ya ətraf mühitdə təmizlik işləri görmək sizə mənəvi rahatlıq verəcək. Sağlamlığınızla bağlı kiçik bir check-up və ya vitamin qəbuluna başlamaq üçün əla vaxtdır. Ayaq üstə çox qalmaqdan və aşırı yüklənmədən qaçın.
Oğlaq
Həyatın əyləncəli tərəflərinə, sevgiyə və yaradıcılığa vaxt ayıracağınız çox xoş bir gündür. Özünüzü ifadə etmək, hobbilərinizlə məşğul olmaq və ya uşaqlarla vaxt keçirmək sizə böyük sevinc bəxş edəcək. Şəxsi həyatınızda romantik anlar yaşaya bilərsiniz, hisslərinizi gizlətməyin. Riskli investisiyalardan qaçmaq şərti ilə maliyyə sahəsində kiçik şanslar əldə edə bilərsiniz. Özünüzə olan inamınızın artması ətrafınızdakıların da sizə fərqli baxmasına səbəb olacaq. Yaradıcı layihələriniz üçün rəhbərlikdən və ya yaxınlarınızdan yaşıl işıq ala bilərsiniz.
Dolça
Bu gün diqqətiniz ailə, ev və köklərinizlə bağlı məsələlərə yönələcək. Evinizdə təmir işləri görmək, dekorasiyanı dəyişmək və ya sadəcə evdə vaxt keçirmək sizə hüzur verəcək. Valideynlərlə olan münasibətlərdə keçmişdən gələn bəzi movzular müzakirə oluna bilər; bu söhbətlər mənfi deyil, əksinə, buzların əriməsi üçün bir vəsilə olacaq. Daxili aləminizdə təhlükəsizlik axtarışındasınız. Daşınmaz əmlakla bağlı alqı-satqı planları olanlar üçün əhəmiyyətli xəbərlər gələ bilər. Emosional təməllərinizi möhkəmləndirmək üçün ailəvi bir şam yeməyi planlaşdıra bilərsiniz.
Balıqlar
Ünsiyyət kanallarınızın açıq olduğu, çoxlu zənglər, mesajlar və qısa səfərlərlə dolu bir gündür. Yaxın çevrəniz, qardaş-bacılarınız və ya qonşularınızla olan münasibətlərdə aktivlik artacaq. Yeni bir şeylər öyrənmək, kurslara yazılmaq və ya yazılı işlərinizi tamamlamaq üçün ideal zamandır. İdeyanızı başqalarına çatdırmaqda çox uğurlu olacaqsınız, lakin eyni vaxtda bir neçə işlə məşğul olmaq fikrinizi dağıda bilər. Zehni çevikliyiniz sayəsində qarşınıza çıxan kiçik problemləri anındaca həll edəcəksiniz. Axşam saatlarında qısa bir mütaliə və ya sosial şəbəkələrdən uzaq sakit bir mühit zehni gərginliyinizi azaldacaq.
