İsrail və Livan razılığa gəldi
ABŞ-də keçirilən danışıqlarda İsrail və Livan tərəfləri "Hizbullah"ın tam tərksilah olunmalı olduğu mövzusunda razılığa gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, tərəflər həmçinin İranın Livanın gələcəyinə təsirinin məhdudlaşdırılması məsələsini də müzakirə edib.
Görüşdə ABŞ tərəfindən Livanda köçkünlərə yardım məqsədilə 58,8 milyon dollar məbləğində humanitar paket təsdiqlənib.
Rəsmi məlumatlara görə, İsrail və "Hizbullah" arasında qarşıdurma nəticəsində 1 milyondan çox livanlı məcburi köçkünə çevrilib.
