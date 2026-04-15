Ağrıkəsicilərə asılılıq ARTIR: Mütəxəssislər ciddi xəbərdarlıq EDİR - VİDEO
Son vaxtlar insanlar ən kiçik ağrıda belə ağrıkəsicilərə müraciət edir. Baş ağrısı, yorğunluq və yüngül narahatlıqlar üçün dərman qəbul etmək adi hala çevrilib.
Day.Az Xəzər Tv-yə istinadən xəbər verir ki, apteklərdə bu preparatların reseptsiz satılması isə istifadənin artmasına səbəb olur.
Həkimlər bildirir ki, ağrıkəsicilərin tez-tez və nəzarətsiz qəbulu mədə, qaraciyər və böyrəklərə ciddi zərər verə bilər. Bəzi hallarda mədə qanaxması, xora və böyrək çatışmazlığı kimi ağır fəsadlar yarana bilər.
Mütəxəssislər vurğulayır ki, bu dərmanlar yalnız müvəqqəti rahatlıq verir və əsas xəstəliyi müalicə etmir. Davamlı ağrılar zamanı isə mütləq həkimə müraciət olunması tövsiyə edilir.
Nəsimi Ələsgərli
