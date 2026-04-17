Rezidentura imtahanı üçün neçə nəfər qeydiyyatdan keçib?
Rezidentura imtahanı üçün aprelin 13-dən başlayan sənəd qəbulu ayın 20-sində yekunlaşacaq.
Day.Az Dövlət İmtahan Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, imtahan üçün hazırda 1397 nəfər qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1103 nəfəri Azərbaycan bölməsi, 294 nəfəri isə rus bölməsi üzrə qeydiyyatını tamamlayıb.
Rezidentura imtahanı ödənişlidir. Ödəniş məbləği 60 AZN-dir.
Qeyd edək ki, baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının I cəhdinin 2026-cı il mayın 3‑də keçirilməsi planlaşdırılır.
