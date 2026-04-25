Xardal yemək nə qədər təhlükəsizdir?
Həkimlərin sözlərinə görə, xardal istəyi bəzən orqanizmin siqnalı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mədə turşuluğu və ya fermentlər az olduqda, bədən həzmi stimullaşdırmaq üçün daha "kəskin" qidalara meyl göstərə bilər.
Xardal dad reseptorlarını qıcıqlandıraraq tüpürcək və mədə şirəsinin ifrazını artırır, həmçinin öd ifrazını gücləndirir və yağların parçalanmasına kömək edir.
Bu ədviyyə vitaminlər (A, C, E, K, B qrupu), minerallar və omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngindir. Həzm sistemini aktivləşdirir, iştahanı artıra bilər və bağırsaq fəaliyyətini dəstəkləyir. Eyni zamanda acılı dad beyində "xoşbəxtlik hormonları"nın ifrazını artıraraq əhvalı müvəqqəti yaxşılaşdıra bilər. Lakin normanı aşmaq olmaz.
Mütəxəssislərə görə gündə 1-2 çay qaşığı kifayətdir (daha yumşaq dənəli növdə 1-2 xörək qaşığı). Həddindən artıq istifadə mədə və qida borusunda qıcıqlanma, yanma hissi və hətta mikrozədələr yarada bilər.
Buna görə xardaldan fayda görmək üçün onu az və balanslı şəkildə istifadə etmək tövsiyə olunur.
