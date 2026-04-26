Xəzər dənizində zəlzələ olub

Bu barədə Day.Az-а Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 07:36-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,5 olub.

Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.