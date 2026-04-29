İrana qarşı mühasirəni genişləndirin - Tramp ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyasına İrana qarşı tətbiq edilən mühasirənin uzadılması və genişləndirilməsi üçün hazırlıq görülməsi tapşırığı verib. Day.Az xəbər verir ki, The Wall Street Journalın məlumatına görə, bu addım İranın iqtisadiyyatına və xüsusilə neft ixracına təzyiqi artırmaq məqsədi daşıyır.
Məlumata əsasən, Trump İran limanlarına yönələn dəniz nəqliyyatını məhdudlaşdırmağı əsas variant kimi qiymətləndirir.
O, bombardımanın yenidən başlanması və ya tam geri çəkilmə kimi alternativlərin mövcud mühasirəni davam etdirməklə müqayisədə daha riskli olduğunu düşünür.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре