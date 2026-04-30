Ronaldo əl hərəkəti ilə gündəm oldu
Kriştiano Ronaldonun komandası Al Nassr, Merih Demiralın çıxış etdiyi Al Ahli üzərində 2:0 qalib gəldi.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, oyundan sonra müsahibə zamanı rəqib azarkeşlərin sözlərinə əsəbi reaksiya verən Ronaldo gülərək əl işarəsi etdi və sosial mediada gündəm oldu.
O, cavabında "Mənim 5 UEFA Çempionlar Liqası kubokum var" dedi. Qarşılaşmanın sonlarında Ronaldo ilə Merih Demiral arasında qısa gərginlik də yaşandı.
