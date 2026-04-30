Bakıda yeni metro stansiyası harada AÇILIR?
Bakı metrosunun Bənövşəyi xəttində yeni stansiyanın inşası yekunlaşmaq üzrədir.
Day.Az xəbər verir ki, Bakı Metropolitenindən verilən məlumata görə, "B-04" şərti adı ilə tanınan sayca 5-ci stansiya Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində yerləşir. Tikintisi son mərhələdə olan stansiyanın yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.
Yeni metro stansiyası şəhərin nəqliyyat infrastrukturunda mühüm rol oynayacaq və sərnişinlərin hərəkətini daha da asanlaşdıracaq.
Qeyd edək ki, bu stansiya Bənövşəyi xətt üzrə şəhərin metro şəbəkəsinin genişlənməsində növbəti mühüm addım hesab olunur.
