Avrosu olanlara ŞAD XƏBƏR

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 1 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9934 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2660 manat olub.

 
Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,9934
AUD 1,2224
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1152
CZK 0,0817
CNY 0,2489
DKK 0,2668
GEL 0,633
HKD 0,217
INR 0,0179
GBP 2,3114
SEK 0,1839
CHF 2,1732
ILS 0,5772
CAD 1,2512
KWD 5,5243
KZT 0,367
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5472
MDL 0,0989
NOK 0,1832
UZS 0,0142
PKR 0,6097
PLN 0,4685
RON 0,3833
RUB 2,266
RSD 0,017
SGD 1,3348
SAR 0,4533
xdr 2,3324
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0812
NZD 1,0019
 