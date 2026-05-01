https://news.day.az/azerinews/1831550.html
Avrosu olanlara ŞAD XƏBƏR - BAHALAŞDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 1 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.
Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9934 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2660 manat olub.
|Kod
|Məzənnə
|USD
|1,7
|EUR
|1,9934
|AUD
|1,2224
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1152
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,2489
|DKK
|0,2668
|GEL
|0,633
|HKD
|0,217
|INR
|0,0179
|GBP
|2,3114
|SEK
|0,1839
|CHF
|2,1732
|ILS
|0,5772
|CAD
|1,2512
|KWD
|5,5243
|KZT
|0,367
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5472
|MDL
|0,0989
|NOK
|0,1832
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6097
|PLN
|0,4685
|RON
|0,3833
|RUB
|2,266
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3348
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3324
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0812
|NZD
|1,0019
