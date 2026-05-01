2026-cı ildə uşaqlara ən çox bu ad qoyulub

2026-cı ilin ilk 4 ayında yeni doğulan körpələrə ən çox hansı adların verildiyi məlum olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, 2026-cı ildə yeni doğulan oğlan uşaqlarına ən çox Uğur adı qoyulub.

Belə ki, 105 ailə bu addan istifadə edib. Bundan əlavə Hüseyn 82, Raul 76, Əli 64, Miran 58, Yusif isə 52 yeni doğulan oğlan uşağına seçilən ad olub.

 

Dünyana yeni göz açan qız uşaqları üçün ən çox istifadə edilən ad isə Məryəm olub. 85 uşağa bu ad verilib.

Bununla yanaşı, İnci 79, Melisa 78, Alisa 74, Nilay 69, Ayla isə 68 uşağın adı kimi ailələr tərəfindən seçilib.

Son 5 ilin statistikası isə aşağıdakı kimidir:

Ad 2022 2023 2024 2025 2026 Son 5 il
UĞUR 2032 1800 1832 1721 105 7492
ƏLİ 1865 1720 1389 1151 64 6189
HÜSEYN 1752 1506 1384 1164 82 5889
ZƏHRA 1820 1644 1241 1066 66 5838
YUSİF 1656 1539 1191 1100 52 5539
MƏRYƏM 1484 1419 1244 1127 85 5362
ZEYNƏB 1476 1382 1261 1129 56 5309
AYLİN 1504 1327 1161 1095 64 5151
NİLAY 1230 1211 1145 1112 69 4767
RAUL 1095 1059 1110 1301 76 4642