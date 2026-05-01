Şahdəniz yatağında istismarın başlanmasından bəri hasil olunan qazın ümumi həcmi məlum olub
Şahdəniz yatağının 2006-cı ildə istismara verildiyi vaxtdan 2026-cı ilin birinci rübünün sonunadək bu yataqdan təxminən 271 milyard kubmetr qaz hasil edilib.
Bu barədə Trend bp-yə istinadən məlumat verir.
Bundan əlavə, qeyd olunan dövrdə yataqda təxminən 53 milyon ton kondensat istehsal olunub.
2026-cı ilin ilk üç ayında Şahdəniz yatağından ( ümumilikdə - Şahdəniz Alfa və Şahdəniz Bravo platformalarından birlikdə) təqribən 7 milyard standart kubmetr qaz və təxminən 1 milyon ton (təqribən 7 milyon barel) kondensat hasil edilib.
Qaz və kondensat hasilatı göstəriciləri 2025-ci ilin eyni dövrünün səviyyəsində qalıb.
Hazırda "Şahdəniz"in mövcud obyektlərinin istehsal gücü sutkada təxminən 74,2 milyon standart kubmetr qaz, yaxud ildə təxminən 27,1 milyard kubmetr təşkil edir.
Layihənin iştirakçıları bp (operator - 29,99%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%), SGC (16,02%), NICO (10,00%) və MVM (5,00%) şirkətləridir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре