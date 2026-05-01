Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yeni təyinat

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı şöbəsinə yeni rəhbər təyin olunub.

Day.Az-ın məlumayına görə, həmin vəzifə jurnalist Ramin Qurbana həvalə edilib.

 

Qeyd edək ki, ona qədər bu vəzifədə Vüqar Hüseynov çalışırdı.