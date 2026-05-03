Mərakeşdə hərbi təlimlərdən sonra ABŞ hərbçiləri itkin düşüb
ABŞ-ın Afrika Komandanlığı (AFRICOM) bazar günü bildirib ki, Mərakeşin cənub-qərbində keçirilən çoxmillətli hərbi təlimlərdən sonra iki ABŞ hərbçisi itkin düşüb.
The Guardian-nın yaydığı məlumata görə, ABŞ, Mərakeş və "African Lion" təlimində iştirak edən digər ölkələr birgə axtarış-xilasetmə əməliyyatına başlayıb.
Açıqlamada deyilir: "Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir və axtarışlar hələ də aparılır."
Hadisə təlim zonasında baş verib. Apreldə başlayan hərbi təlimlər Tunis, Qana və Seneqal da daxil olmaqla dörd ölkədə keçirilir və mayın əvvəlində başa çatması planlaşdırılır.
2004-cü ildən keçirilən "African Lion" ABŞ-ın Afrikada ən böyük illik birgə hərbi təlimidir və adətən ABŞ və onun Afrika üzrə əsas tərəfdaşlarından yüksək rütbəli hərbi nümayəndələrin iştirakını əhatə edir.
